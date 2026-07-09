Endesa aumenta en Catalunya la instalación de cargadores de alta potencia para coche eléctrico

Uno de los cargadores - ENDESA

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

4 de cada 10 cargadores de vehículo eléctrico en Catalunya instalados por Endesa el último año fueron de alta potencia, informa la compañía este jueves en un comunicado.

Alcanzó cerca de 7.200 puntos de recarga instalados en toda España y 1.540 en Catalunya, un 14% más que el año anterior.

Endesa tiene instalados en Catalunya 200 cargadores ultrarrápidos (con potencias de 150, 300 y 350 kw), cerca de un 25% más que en 2025, y "buena parte de estos puntos están situados en corredores viarios y zonas próximas a carreteras" pensando en los desplazamientos largos.

También en Catalunya, 194 de los puntos de recarga ya instalados aún no pueden usarse porque esperan la autorización pertinentes de las administraciones para conectarse a la red de distribución.

Endesa prevé para seguir instalando cargadores de todas las potencias los próximos años, "con especial foco en la carga rápida y ultrarrápida".

Aparte de la infraestructura pública, colabora con empresas, administraciones públicas y particulares en sus propios procesos de electrificación: ha instalado más de 20.000 puntos de recarga privados.

Los usuarios pueden utilizar el servicio Endesa Drive, que unifica en una cuota el renting del vehículo, la instalación del cargador doméstico y ventajas para la recarga en casa y en la calle.