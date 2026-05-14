Endesa y CETIM acuerdan promover la eficiencia energética y la sostenibilidad

Firma del acuerdo - ENDESA

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa y el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) han firmado un convenio de colaboración para mejorar la eficiencia energética y promover la sostenibilidad entre los 1.200 profesionales vinculados a la entidad, informa la compañía en un comunicado este jueves.

Los colegiados tendrán acceso a herramientas para optimizar su consumo de energía y podrán beneficiarse de descuentos exclusivos en suministros eléctricos y de gas natural, así como servicios técnicos relacionados con la mejora de la eficiencia energética, como la instalación de sistemas de energía renovable y otras soluciones de ahorro energético.

Endesa proporcionará también un servicio de asesoramiento energético adaptado a las necesidades de cada colegiado y les ayudará a identificar las tarifas más adecuadas para reducir el consumo y optimizar los costes y, a través de este servicio, también se fomentará la mejora en la eficiencia energética de las diferentes instalaciones.

Los colegiados del CETIM tendrán un descuento del 2% en el término variable de la luz y el gas durante el primer año, así como un 20% de descuento en la contratación de servicios técnicos asociados, como los seguros de mantenimiento y reparación, asimismo, podrán acceder a tarifas preferentes y descuentos en servicios técnicos que mejoren la eficiencia energética de sus viviendas y negocios.

"La colaboración sienta las bases para que los colegiados del CETIM accedan a las mejores condiciones energéticas para sus instalaciones, a la vez que fomentan la transición hacia un modelo energético más limpio y responsable", afirman.