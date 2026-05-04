Endesa detecta 67 fraudes eléctricos en Catalunya cada día, hasta 24.347 casos en 2025

Un trabajador de Endesa - ENDESA

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha detectado un total de 24.347 casos de fraude eléctrico en su red a lo largo de 2025 en Catalunya, lo que supone un total de 67 manipulaciones al día y una media de una cada tres horas, y un 7% más que el año anterior, informa la compañía este lunes en un comunicado.

Según los datos compartidos por la empresa, un 52% de la energía defraudada a lo largo del año corresponde a industrias, negocios, grandes consumidores y plantaciones de marihuana, en un contexto de "creciente profesionalización del fraude", mientras que sólo el 5% del fraude corresponde a pequeños suministros.

Además, un 60% de estos casos responde a un modelo de "enganches" directos a la red sin un contrato, mientras que el 40% restante corresponde a fraudes en el suministro con un contrato previo.

En total, se defraudaron más de 486 GWh, equivalente al consumo de casi 140.000 hogares en un año, una cifra que, ha defendido Endesa, "evidencia la magnitud de un problema que pone en riesgo la seguridad física de las personas, deteriora la calidad del suministro eléctrico y encarece la factura de todos".

En el conjunto de España, la compañía ha detectado un total de 72.700 casos de fraude eléctrico, con una media de 8 casos la hora y cerca de 200 casos al día, con Catalunya acumulando un tercio del total de expedientes por fraude de todo el país.