Endesa impulsa una jornada de divulgación del Plan de emergencia de presas en Girona

Jornada de divulgación del PEP de Susqueda y el Pasteral I (Girona) - ENDESA

GIRONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha impulsado una jornada de divulgación del Plan de emergencia de las presas (PEP) de Susqueda y el Pasteral I, este miércoles en la Cellera de Ter (Girona), con todos los entes y administraciones implicadas, informa en un comunicado.

La compañía es la titular de las infraestructuras y responsable de la elaboración y puesta en marcha del Plan, que supone una mejora en la seguridad de las infraestructuras y, sobre todo, una mejora de la coordinación con los equipos de emergencia del territorio y las administraciones.

Esta jornada llega después de las pertinentes pruebas de sonido de las 17 sirenas que hay instaladas en siete municipios de la Selva y el Gironès.

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya y la Agència Catalana de l'Aigua han explicado, respectivamente, como se integra este PEP en sus planes de emergencia por inundaciones y qué medidas seria necesario tomar en caso de incidencia.

El PEP de Susqueda y el Pasteral lo coordina su Comité de Implantación, constituido en mayo de 2024 e integrado por representantes de Protecció Civil, Protección Civil estatal (a través de la subdelegación del Gobierno en Girona), la Agència Catalana de l'Aigua y Endesa.