Endesa se incorpora como patrocinadora de la Festa Major de Gràcia (Barcelona)

El responsable B2C de Endesa en Catalunya, Israel del Arco; la responsable B2C de Endesa en Catalunya Oriental, Núria Borregón, y la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López. - ENDESA

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) - +

Endesa y la Fundació Festa Major de Gràcia (Barcelona) han firmado un acuerdo de colaboración que "refuerza el vínculo entre el mundo empresarial y la cultura popular", informa en un comunicado este lunes la empresa.

El acuerdo incluye una aportación económica y varias acciones de apoyo logístico y comunicativo, con lo que Endesa asume el coste de las lonas de programación de las calles decoradas.

Endesa también ofrecerá asesoramiento energético a las comisiones y a la Fundació para "ayudarlas a optimizar y reducir el consumo de sus locales".

El responsable de B2C de Endesa en Catalunya, Israel del Arco, ha explicado que esta colaboración "permite estar aún más al lado de los vecinos" del distrito.

La edición de este año de la fiesta mayor del barrio celebra el 175 aniversario de la independencia de Gràcia como municipio, estatus que perdió en 1897, cuando se integró en Barcelona.