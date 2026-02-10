Endesa inicia el soterramiento de la línea de alta tensión entre Reus y Castellvell (Tarragona)

Obras de soterramiento de la línea de alta tensión entre Reus y Castellvell (Tarragona). - ENDESA

TARRAGONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha iniciado las obras de la rasa que debe permitir el soterramiento de la línea de alta tensión entre Reus y Castellvell del Camp (Tarragona) en la urbanización de El Pinar, informa en un comunicado este martes.

Las obras permitirán que la línea, actualmente aérea, pase a estar soterrada y retirar siete torres eléctricas, así como la sustitución de otras dos para conectar la línea aérea existente con la nueva.

El proyecto prevé la instalación de una nueva línea subterránea de 1,4 kilómetros que discurrirá bajo el futuro vial planificado entre ambos municipios.

Los trabajos tienen un presupuesto provisional de 3,57 millones de euros, de los que 2,46 millones han sido financiados a través de una subvención del Institut Català d'Energia (Icaen), y el resto por ambos consistorios.

Está previsto que los trabajos de preparación empiecen a finales de este año y que la retirada de las torres se realice a principios de 2027.