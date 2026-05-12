Endesa invierte 10 millones hasta 2027 en mejorar la red eléctrica de 12 municipios de Girona

Centro de transformación de Endesa en Sant Hilari Sacalm (Girona)
Centro de transformación de Endesa en Sant Hilari Sacalm (Girona) - ENDESA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 12 mayo 2026 12:32
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GIRONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá 10 millones de euros hasta 2027 en ampliar y reforzar la red eléctrica de 12 municipios de la Garrotxa, el Gironès y la Selva (Girona), informa este martes en un comunicado.

Este plan incluye el tendido de 31,7 kilómetros de nuevas líneas eléctricas y la reforma de 26 centros de transformación con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del suministro a 18.695 clientes repartidos entre las tres comarcas.

También está prevista la construcción de 12 infraestructuras eléctricas de media tensión "en un entorno de gran complejidad orográfica y forestal", especialmente el de Les Guilleries.

Las nuevas instalaciones incrementarán la maniobrabilidad de la red y las alimentaciones alternativas, lo que permitirá minimizar la afectación a los clientes en caso de incidencias y dar una respuesta más rápida y segura frente a situaciones de emergencia y episodios meteorológicos extremos.

Los trabajos se llevarán a cabo en los municipios de Amer, Brunyola i Sant Martí Sapresa, La Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm, Susqueda, Bescanó, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Feliu de Pallerols y Santa Pau, aunque eléctricamente también se beneficiarán Anglès y Les Planes d'Hostoles.

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