Endesa invierte 10 millones hasta 2027 en mejorar la red eléctrica de 12 municipios de Girona

Centro de transformación de Endesa en Sant Hilari Sacalm (Girona) - ENDESA

GIRONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá 10 millones de euros hasta 2027 en ampliar y reforzar la red eléctrica de 12 municipios de la Garrotxa, el Gironès y la Selva (Girona), informa este martes en un comunicado.

Este plan incluye el tendido de 31,7 kilómetros de nuevas líneas eléctricas y la reforma de 26 centros de transformación con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del suministro a 18.695 clientes repartidos entre las tres comarcas.

También está prevista la construcción de 12 infraestructuras eléctricas de media tensión "en un entorno de gran complejidad orográfica y forestal", especialmente el de Les Guilleries.

Las nuevas instalaciones incrementarán la maniobrabilidad de la red y las alimentaciones alternativas, lo que permitirá minimizar la afectación a los clientes en caso de incidencias y dar una respuesta más rápida y segura frente a situaciones de emergencia y episodios meteorológicos extremos.

Los trabajos se llevarán a cabo en los municipios de Amer, Brunyola i Sant Martí Sapresa, La Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm, Susqueda, Bescanó, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Feliu de Pallerols y Santa Pau, aunque eléctricamente también se beneficiarán Anglès y Les Planes d'Hostoles.