Endesa invierte 224.000 euros en la mejora y digitalización de la red en Vallromanes (Barcelona)

Imagen de las obras de Endesa en Vallromanes (Barcelona). - ENDESA

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 224.000 euros en la reforma y mejora tecnológica de parte de su red eléctrica en Vallromanes (Barcelona), con el objetivo de mejorar el servicio a los más de 11.000 clientes de la empresa en el municipio y preparar la infraestructura para absorber una mayor demanda en el futuro, informa la compañía este viernes en un comunicado.

Las obras han supuesto la construcción de una anilla eléctrica o conexión subterránea de media tensión para conectar dos centros de transformación que hasta ahora estaban aislados entre sí, y la reforma tecnológica de estos dos centros para aumentar la seguridad y digitalización.

La creación de esta anilla permitirá así dar un servicio alternativo a sus clientes en caso de una incidencia, con más de una vía para hacer llegar la electricidad, además de que, en el caso de tener futuros trabajos programados, no será necesario interrumpir el servicio para llevarlos a cabo.