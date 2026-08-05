Endesa invierte 3,2 millones para reforzar la red eléctrica de Vidreres (Girona)

Imagen de obras en la urbanización de Puigventós, en Vidreres (Girona) - ENDESA

GIRONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial E-distribución, invertirá 3,2 millones de euros hasta 2027 para reforzar la red eléctrica de Vidreres (Girona) e incrementar la fiabilidad del suministro.

La partida más importante de este plan de inversión está dotada con 2,1 millones de euros para crear nuevos anillos eléctricos, ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

Además, se harán varias actuaciones en la red de media y baja tensión, se construirá un nuevo centro de transformación que sustituirá la instalación existente y se soterrarán líneas eléctricas.