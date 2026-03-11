Endesa invierte 360.000 euros en renovar la subestación Carretera de Terrassa (Barcelona)

A la izquierda, imagen anterior de la subestación de Terrassa (Barcelona) y a la derecha, una vez renovada - ENDESA

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 360.000 euros en la renovación tecnológica del parque de media tensión a 25 kV de la subestación Carretera, ubicada en el barrio del Segle XX de Terrassa (Barcelona), con el objetivo de mejorar la calidad y la continuidad del servicio eléctrico en la ciudad.

La actuación permite "ganar en robustez, seguridad y resiliencia en el suministro" y los trabajos han consistido en la renovación integral de los equipos del parque de media tensión, tanto de la aparamenta de potencia como de los sistemas de protección, informa la compañía este miércoles en un comunicado.

En concreto, se ha sustituido la antigua aparamenta exterior de 25 kV por nuevas celdas blindadas de última generación ubicadas en el interior del edificio, una solución que incrementa la seguridad y fiabilidad de la instalación; las nuevas celdas blindadas tipo GIS incorporan tecnología avanzada que ofrece "ventajas claras" respecto al anterior equipamiento.