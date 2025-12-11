Endesa invierte 54 millones de euros en 2025 para mejorar las redes eléctricas en Barcelona

Archivo - Dos técnicos de Endesa. - ENDESA - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía energética Endesa ha invertido 54 millones de euros a lo largo de 2025 para la mejora y refuerzo de la red de infraestructuras eléctricas de Barcelona, un 32,61% más que el año anterior.

Las inversiones, según ha explicado la empresa este jueves en un comunicado, forman parte de un plan coordinado con el Ayuntamiento de Barcelona y están centradas en las infraestructuras de media y baja tensión, con el objetivo de "incrementar la calidad y continuidad" al servicio que dan a 951.532 clientes de la capital.

En concreto, las acciones que ha puesto en marcha la empresa energética a lo largo del año han mejorado la digitalización de la red para mejorar la detección y respuesta a las incidencias, la renovación de las infraestructuras y la ampliación de la capacidad de suministro.

Este año, Endesa también ha llevado a cabo dos actuaciones en las redes de alta tensión, lo que ha permitido mejorar la red de transporte de la capital catalana.

Al mismo tiempo, Endesa también busca preparar las instalaciones para la electrificación de la demanda, "un aspecto clave para acelerar el proceso de descarbonización y facilitar la transición energética".