Endesa invierte 740.000 euros en la renovación de la red de media tensión de Igualada (Barcelona)

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa está invirtiendo 740.000 euros en la renovación y modernización de la red eléctrica de media tensión de Igualada (Barcelona), según ha informado este martes en un comunicado.

El objetivo es "mejorar la calidad del suministro, aumentar la resiliencia de sus instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales y futuras".

Las actuaciones se están ejecutando de forma gradual en varios puntos de la ciudad e incluyen la renovación de cableado subterráneo de media tensión, por lo que se prevé abrir más de 3,4 kilómetros de zanjas en varias calles.

La avenida Barcelona concentrará una parte importante de las mejoras, sobre todo a partir de septiembre, con la renovación de casi 1,5 kilómetros de cableado y la reubicación de un centro de transformación.

Así, se aumentará la capacidad de transporte de las líneas y se dejarán preparadas por si fuera necesario ampliar el servicio y absorber puntas de demanda concretas, así como el consumo de nuevos clientes que puedan existir en un futuro.