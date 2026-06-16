Endesa invierte 900.000 euros para digitalizar su red en Montcada i Reixac (Barcelona)

Imagen de los trabajo de mejora. - ENDESA

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá 900.000 euros hasta 2027 para reforzar y mejorar tecnológicamente su red eléctrica en Montcada i Reixac (Barcelona), con el objetivo de modernizar las infraestructuras eléctricas y prepararlas para absorber más carga e impulsar la electrificación de la demanda de energía, informa este martes en un comunicado.

En total, se llevarán a cabo 13 actuaciones: 5 en la red de media tensión y que supondrán la instalación de 1,3 kilómetros de nuevas líneas y 8 en la de media baja tensión, con 1,4 kilómetros de cableado.

También prevé la digitalización y mejora de los centros de transformación, entre otros, para automatizar procesos o impulsar el control y maniobras desde la distancia, lo que permite reducir la tiempo de afectación a los clientes en el caso de una incidencia.