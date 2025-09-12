Endesa reforma una línea eléctrica de Sabadell (Barcelona) para mejorar la calidad del servicio - ENDESA

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado la reforma de una nueva línea eléctrica de media tensión en Sabadell (Barcelona) para incrementar la calidad y la continuidad del suministro, especialmente para más de 5.000 clientes del barrio de Hostafrancs de la localidad.

Las obras han supuesto una inversión superior a los 46.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, informa en un comunicado este viernes.

Las obras, que forman parte del Plan de Inversiones de Endesa en el Vallès Occidental (Barcelona), ha consistido en la sustitución del cableado subterráneo de una red a 25kV ya existente, pero que había acabado su vida útil, por una nueva de 160 metros de longitud.