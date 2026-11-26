Un helicóptero traslada una de las torres metálicas. - ENDESA

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 80.000 euros en la reforma de la red eléctrica entre Sabadell y Terrassa (Barcelona), lo que permitirá "mejorar y garantizar la calidad y continuidad del servicio" de ambos municipios, así como de Matadepera y Castellar del Vallès (Barcelona).

Ha explicado que las obras, que está previsto que finalicen la próxima semana, comportan la sustitución de 12 apoyos de madera dañados por 6 torres metálicas "más robustas y resistentes", en un comunicado este jueves.

Una brigada de Trabajos en Tensión (TeT) llevará a cabo los trabajos para asegurar que la línea no se desconecte "en ningún momento" y evitar que se interrumpa el suministro de los clientes.