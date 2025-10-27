Endesa reforma tecnológicamente una subestación de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado la reforma y mejora tecnológica de una de las principales subestaciones de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) para incrementar la calidad y continuidad del suministro eléctrico de 48.000 clientes repartidos entre la capital del Garraf y en los municipios de Canyelles, Cubelles, Sitges y Sant Pere de Ribes (Barcelona).

Las obras han supuesto una inversión de 278.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, informa en un comunicado este lunes.

La operativa empezó el pasado mes de marzo y ha consistido en la sustitución de uno de los transformadores de la infraestructura, de 30 megavoltiamperios de potencia, que ya había acabado su vida útil, y también se ha renovado el aparellaje eléctrico asociado.