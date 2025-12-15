Endesa refuerza su presencia en Sabadell (Barcelona) con un tercer 'Punt Endesa'

La nueva oficina de Endesa en Sabadell (Barcelona). - ENDESA

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía energética Endesa ha inaugurado en Sabadell (Barcelona) un nuevo 'Punt Endesa', el nuevo concepto de tienda pensado para aportar una mayor proximidad y personalización en la atención a los clientes.

Ubicado en el número 408 de la avenida Barberà, el nuevo establecimiento se añade a los otros dos puntos de atención comercial con los que cuenta Endesa en el municipio, según ha explicado este lunes la compañía en un comunicado.

Los espacios 'Punt Endesa' están pensados para atender a las diferentes necesidades energéticas de los clientes, y dar un asesoramiento especializado, "desde una experiencia de atención al cliente renovada".