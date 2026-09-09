Endesa refuerza su red eléctrica en Girona con una nueva conexión entre la Selva y el Gironès

Operarios de Endesa. - ENDESA

GIRONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa prevé conectar las comarcas de la Selva y el Gironès (Girona), a través de la construcción de una nueva línea de media tensión en el municipio de Brunyola y Sant Martí Sapresa (Girona) que enlazará con otra línea ya existente en Vilobí d'Onyar (Girona).

La obras supondrán una inversión de más de 300.000 euros, y beneficiarán a los casi 1.900 clientes de Endesa en ambas comarcas, informa en un comunicado este miércoles.

La conexión entre ambas líneas permitirá crear un anillo eléctrico, que en caso que se de una incidencia en una de las comarcas permite a Endesa seguir dando servicio a los clientes afectados a través de una vía alternativa.

La actuación se enmarca en el Projecte Ter, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros para, en un plazo de dos años, ampliar, reforzar y mejorar tecnológicamente las infraestructuras energéticas en las comarcas de la Garrotxa, el Gironès y la Selva.

Endesa ha explicado que, aunque las obras se llevará a cabo únicamente en el municipio de Brunyola y Sant Martí Sapresa, beneficiarán también a Anglès, Aiguaviva y Bescanó (Girona).