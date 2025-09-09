Endesa refuerza la red de media tensión de Mataró (Barcelona) con una inversión de 460.000 euros

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha ejecutado diversas actuaciones de mejora en la red de media tensión de Mataró (Barcelona) con una inversión de 460.000 euros, informa este martes en un comunicado.

El objetivo es reforzar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico y las obras se encuentran repartidas entre los barrios del Peramàs y del Eixample.

En concreto, la compañía ha renovado o instalado nuevo cableado subterráneo en varias líneas de media tensión para mejorar la seguridad y eficiencia del servicio.

Así, por ejemplo, se han llevado a cabo dos actuaciones de migración de la red de 11 a 25 kilovoltios, lo que permite aumentar la capacidad y la eficiencia del suministro.

En el barrio del Eixample, se han sustituido 267 metros más de una línea subterránea y se han cambiado 314 metros de cableado.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el plan de mejora de las infraestructuras eléctricas que Endesa desarrolla en la comarca del Maresme.