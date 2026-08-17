Endesa renueva cableado subterráneo de media tensión en el centro de Balaguer (Lleida)

Imagen de un momento de las obras - ENDESA

LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial E-distribución, ha renovado cableado subterráneo de media tensión en el centro de Balaguer (Lleida) en una actuación de "mantenimiento preventivo y modernización de la red".

Los trabajos han consistido en la sustitución de dos tramos de línea subterránea a 25 kilovoltios, uno de 150 metros y otro de 200, y benefician a unos 3.300 clientes, ha informado este lunes la compañía eléctrica en un comunicado.

Este cambio ha permitido ampliar la sección de 70 milímetros cuadrados de aluminio por una de 240 milímetros cuadrados para "aumentar con creces" la capacidad de transporte de energía de la línea.