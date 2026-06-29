Endesa renueva una línea eléctrica en el barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona)

Línea eléctrica en el barrio de Rocafonda de Mataró
Línea eléctrica en el barrio de Rocafonda de Mataró - ENDESA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 29 junio 2026 12:32
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BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado los trabajos de reforma y mejora tecnológica de una línea eléctrica soterrada en el barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona) con el objetivo de mejorar e incrementar la calidad y la continuidad del suministro a 4.715 clientes, informa en un comunicado este lunes.

Los trabajos han supuesto una inversión de 130.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, con el fin de modernizar las infraestructuras y dejarlas preparadas para poder absorber una mayor carga y, así, impulsar la electrificación de la demanda.

La operativa ha consistido en extender 300 metros de cableado subterráneo de media tensión a 25 kV por la calle de Colòmbia, el paseo de Rocafonda y las avenidas de Perú y Amèrica que sustituyen a la antigua infraestructura, que ya había terminado su vida útil.

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