Endesa renueva una línea eléctrica en el barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona)

Línea eléctrica en el barrio de Rocafonda de Mataró - ENDESA

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado los trabajos de reforma y mejora tecnológica de una línea eléctrica soterrada en el barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona) con el objetivo de mejorar e incrementar la calidad y la continuidad del suministro a 4.715 clientes, informa en un comunicado este lunes.

Los trabajos han supuesto una inversión de 130.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, con el fin de modernizar las infraestructuras y dejarlas preparadas para poder absorber una mayor carga y, así, impulsar la electrificación de la demanda.

La operativa ha consistido en extender 300 metros de cableado subterráneo de media tensión a 25 kV por la calle de Colòmbia, el paseo de Rocafonda y las avenidas de Perú y Amèrica que sustituyen a la antigua infraestructura, que ya había terminado su vida útil.