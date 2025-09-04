Endesa sustituye 217 transformadores en la provincia de Girona en los últimos 15 años

Los trabajos de renovación de transformadores en una zona rural de las comarcas de Girona - ENDESA

GIRONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha sustituido en la provincia de Girona en los últimos 15 años 217 transformadores que ya habían terminado su vida útil, según ha informado este jueves en un comunicado.

El objetivo es "rejuvenecer la red con nuevas tecnologías e instalar equipos que sean más eficientes y resistentes" para prestar un mejor servicio a los clientes.

Los trabajos, que se han llevado a cabo en todas las comarcas de la demarcación, han supuesto una inversión de 2,4 millones de euros.

La última fase de la campaña, que se ha ejecutado durante este año, ha permitido sustituir en diferentes poblaciones un total de 93 transformadores.

En toda Catalunya, en el mismo período (2011-2025), se han cambiado unos 1.300 transformadores, con una inversión de 13,7 millones de euros.