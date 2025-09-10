Endesa sustituye 266 transformadores en Barcelona en los últimos 15 años

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha sustituido en la comarca del Barcelonès (Barcelona) 266 transformadores que habían acabado su vida útil por unos de última generación en los últimos 15 años, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

El objetivo es rejuvenecer la red con nuevas tecnologías e instalar equipos que sean más eficientes y resistentes de cara a prestar un mejor servicio a los clientes.

Los trabajos, que se han llevado a cabo en las cinco poblaciones de la comarca del Barcelonès, han supuesto una inversión de casi 3 millones de euros, aportados íntegramente por Endesa.