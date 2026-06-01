Enric Blasco, nuevo director de Indra en Catalunya a partir del 1 de julio

Enric Blasco - INDRA

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra ha nombrado a Enric Blasco como nuevo director territorial en Catalunya a partir del 1 de julio, informa en un comunicado este lunes.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de la empresa en Catalunya, y se une al nombramiento de Anna Ortí como directora de negocio en Catalunya el pasado octubre.

Blasco es ingeniero industrial, y fue fundador y consejero delegado del grupo IDP antes de cerrar su integración en el grupo Bureau Veritas en 2025.

A lo largo de su trayectoria, ha impulsado proyectos vinculados a la industria, la energía, las infraestructuras, los centros de datos y la innovación tecnológica, manteniendo además una implicación institucional y empresarial en Catalunya.

Actualmente es presidente de Cassa y, desde su nueva responsabilidad en Indra, asumirá la máxima responsabilidad de la compañía en Catalunya, donde liderará la estrategia territorial y la relación institucional y empresarial.