Enrique Vila-Matas asegura que le "impresiona mucho" que se hayan leído toda su obra

El escritor Enrique Vila-Matas firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor Enrique Vila-Matas ha asegurado este jueves que le "impresiona mucho" que muchas de las personas que se le acercan a pedir firmas se hayan leído toda su obra.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la mayoría vienen con un ejemplar de 'Canon de cámara oscura', el último que ha publicado, pero también algunos "más clásicos", como 'El Mar de Montana'.

Asimismo, ha afirmado que le hace más ilusión firmar ahora que en su primer Sant Jordi y ha descrito sus sensaciones señalando que "cada vez aparecen más rostros desconocidos".