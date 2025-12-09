Un ensayo de Vicent Partal explica cómo leer cada mapa para leer mejor el mundo

Portada del libro - VILAWEB LLIBRES

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodista Vicent Partal acaba de publicar 'Entendre els mapes' ('Entender los mapas', de Vilaweb Llibres), que explica por qué ningún mapa es totalmente fiel y por qué hay que saber leerlos, ya que la cartografía "no sólo representa al mundo, sino que lo impone".

El autor razona que es imposible reproducir objetivamente en dos dimensiones la tierra y el mar del globo terráqueo, por lo cual "todos los mapas mienten", pero no de la misma manera ni con las mismas intenciones, como dijo recientemente en la presentación del ensayo.

El texto justifica la importancia de ser consciente de la fuerza y el poder de los mapas, que incluso pueden transformar las mentes: "Es el gran poder de la cartografía: enseña a la gente a pensar, provoca un pensamiento crítico".

Por eso el libro enseña a leer cada mapa "con escala geográfica y escala mental", y el autor advierte de que quien dibuja el mundo controla el relato.

DE MERCATOR A PETERS

El mapamundi más aceptado hoy es la proyección del cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en el siglo XVI: su mapa está distorsionado, como todos, aunque él sólo pretendía que los navegantes pudieran trazar líneas rectas en sus trayectos.

Pero "la gente empezó a creer que así es el mundo", mientras que el mapa de Mercator no lo reflejaba fielmente: por ejemplo, Groenlandia aparece con un tamaño parecido a África, pese a que este continente es 14 veces mayor que Groenlandia.

"Y esto se convirtió en política", porque lo que había proyectado Mercator acabó siendo una potente herramienta auxiliar del imperialismo, en palabras de Partal.

A finales de los años 80 del siglo XX surgió la proyección del historiador alemán Arno Peters, con unos continentes mucho más alargados sobre el papel y que resulta mucho más fiel que el mapa de Mercator, por lo que muchas entidades lo han aceptado.

Entre estas dos proyecciones hay muchas más, que Partal va razonando según la intencionalidad de cada uno: mapas que dan mucho más valor al agua que al mar, otros que sacan a Occidente del centro, otros que son mucho más abstractos que los convencionales (como los wapepe), entre muchos más ejemplos.

'LA PISSARRETA'

Partal (Bétera 1960) es director del diario online 'Vilaweb' (donde habla de geopolítica regularmente en su videosección 'La Pissarreta'), ha sido corresponsal en varios lugares del mundo y entre sus libros está 'Fronteres' (2022), que ya abordaba la arbitrariedad de las líneas fronterizas.

'Entendre els mapes' es el cuarto libro de la editorial Vilaweb, al que seguirán previsiblemente otros cuatro en 2026 sobre actualidad periodística y reflexión social.