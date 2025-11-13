El Enterprise Europe Network apoya a 7.500 pymes catalanas en tres años

Archivo - Fachada de la sede de Acció (Catalonia Trade & Investment) de la Generalitat de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nodo catalán de la Enterprise Europe Network (EEN) ha apoyado a 7.500 pymes catalanas en los últimos tres años en los campos de la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este jueves.

La EEN es una red internacional cofinanciada por la Unión Europea, que en Catalunya está liderada por Acció, la Cámara de Barcelona y el Consell General de Cambres, y también cuenta con el apoyo de Pimec y la Cámara de Terrassa (Barcelona).

En los 42 meses de ejecución del proyecto hasta el momento, ha tenido un presupuesto de 4,5 millones de euros.

En concreto, ha facilitado que siete startups catalanas hayan accedido a la financiación del EIC Accelerator y que otras 18 haya recibido el sello de excelencia de la Comisión Europea y 74 hayan incorporado nuevas tecnologías.

Por otro lado, más de 6.500 empresas "han reforzado sus conocimientos y competencias" mediante la sensibilización y capacitación en materia de sostenibilidad, y 300 pymes han recibido asesoramiento en internacionalización.