Entidades agrarias ven en el biogás y compostaje "el futuro de la ganadería catalana". - FCAC

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias entidades del sector primario de Catalunya han manifestado su apoyo al desarrollo de plantas de biogás y compostaje, como herramienta para transformar el reto ambiental y como "futuro de la ganadería catalana", informa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) en un comunicado este lunes.

También han mostrado su apoyo Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos (Asfac), Federació Avícola Catalana (FAC), Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) y Asoprovac Catalunya.

En concreto, han señalado que los procesos de digestión anaerobia y compostaje en las plantas de biogás permiten tratar mejor los purines, que reducen emisiones de metano y amoníaco, descarbonizan el sector e incentivan la autosuficiencia energética, y favorecen el desarrollo económico local, centrado en el mundo rural.

Según las entidades, en Europa, ya funcionan 1.678 plantas de biometano, que permiten ahorrar cerca de 29 millones de toneladas de CO2 anuales, y más de 20.000 plantas de biogás, que evitan la emisión de más de 100 millones de toneladas anualmente.

Respecto a España, sostienen que actualmente se encuentra en una fase inicial, con una quincena de plantas operativas, y que Catalunya "lidera el impulso estatal, con varios proyectos en marcha y una estrategia para triplicar la producción antes de 2030".