Entidades alertan de "graves impactos" del modelo turístico de Barcelona en el sur global

Archivo - Varias personas con maletas, en la estación de Sants, a 8 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lafede y Alba Sud han presentado, con el apoyo de la Direcció de los Serveis de Drets Humans, Justícia Global i Cooperació Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, el mapa 'Los impactos del turismo de Barcelona en el Sur Global".

En un comunicado, Lafede alerta de los "graves impactos" del modelo turístico barcelonés y de su conexión invisible con las injusticias sociales y ambientales que se producen en otros territorios, especialmente en el sur, textualmente.

En este sentido, subraya que el crecimiento exponencial de los vuelos internacionales, como los procedentes de Estados Unidos, ha disparado las emisiones de CO2, de forma que un solo viaje de ida y vuelta entre Nueva York y Barcelona emite 1,8 toneladas de CO2 por persona en clase turista, lo que supera el límite anual recomendado.

Además, añade que grandes cadenas hoteleras con sede en Barcelona también tienen presencia en el sur global, como la región del Caribe, donde se benefician de "exenciones fiscales, mano de obra barata y la privatización de los espacios naturales", además de causar precariedad laboral y la destrucción de los ecosistemas locales.

Señala que el modelo turístico de Barcelona depende de mano de obra migrante y racializada, que sufre una brecha salarial de hasta el 34,6%, "creando un círculo perverso: la destrucción de ecosistemas y el calentamiento global provocan migraciones hacia el norte, donde se encuentran contextos de explotación laboral".

Lafede pide avanzar hacia un modelo turístico que limite los viajes internacionales de acuerdo con los condicionantes de la crisis ecológica y hacia políticas públicas que prioricen los intereses de los sectores populares.