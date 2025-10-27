Entidades impulsan una campaña para configurar los dispositivos digitales en catalán

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Accent Obert y Softcatalà han impulsado la campaña Configura.cat, que anima a configurar los dispositivos digitales en catalán, informan en un comunicado este lunes tras presentar la iniciativa.

Esta campaña permite que cualquier persona que sea catalanoparlante, tanto de origen como nuevo, pueda "vivir plenamente en catalán", también en el ámbito digital, ya que se anima a la ciudadanía a catalanizar sus dispositivos digitales como móviles, ordenadores o tabletas.

El objetivo es fomentar el uso de la lengua catalana, así como "enviar un mensaje a las empresas, plataformas tecnológicas o aplicaciones sobre la voluntad de uso del catalán" y, de estya manera, poder llegar a todas las empresas que aún no ofrecen el catalán a los usuarios.

Ha contado con el apoyo de las otras entidades de la Aliança per la presència digital del català: Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, Institut d'Estudis Catalans, Institut Ramon Llull, Obra Cultural Balear, Associació de SEO en català y Webmàsters Independents en Català.

Se ha abierto una página web que incorpora videotutoriales e instrucciones "paso a paso" sobre cómo incorporar el catalán en los dispositivos y aplicaciones, y el objetivo es no incluir el catalán como una lengua más, sino que sea la primera lengua.

NORMALIZACIÓN DIGITAL

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacado que si una persona piensa, habla y escribe en catalán también debe "poder navegar e interactuar en el entorno digital en catalán, sin restricciones o limitaciones", y cree que es un ejemplo de normalización digital.

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha remarcado que esta campaña apela a la voluntad de "hacer valer aún más los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes en un contexto que continúa siendo de emergencia lingüística".

El presidente de Accent Obert, Genís Roca, ha dicho que, aunque plataformas como Google, Apple o Meta ya permiten configurar en catalán, una gran parte de catalanoparlantes aún no lo tienen activado, por lo que "las empresas no perciben que haya una comunidad digital viva que lo reclame".