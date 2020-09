Las entidades independentistas critican a JxCat y ERC y exigen una "estrategia de país"

A Puigdemont y Junqueras: "Leed cada uno el libro del otro. Haced una propuesta conjunta"

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANC y Òmnium han reprochado este viernes a los partidos independentistas que apoyar al Govern --JxCat y ERC-- estar centrados en sus intereses políticos en vez de diseñar "una estrategia de país", y han advertido de que, si las instituciones catalanas no impulsan el proyecto independentista, lo hará la ciudadanía.

Así lo han expresado en el acto central que ambas entidades junto con la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han organizado en la plaza Letamendi de Barcelona, uno de los 131 puntos donde se ha llamado a la concentración para pedir la independencia con motivo de la Diada, y en los que se han guardado las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado que en la Diada posterior al 1-O concluyeron que no habían llegado a la cumbre del proyecto pero que se habían acercado creando un campo base en el que "la niebla de la represión" no llegó a cesar.

"La niebla, que es la represión, no se ha levantado y nos sigue desorientando y dividiendo. No podemos seguir esperando el acuerdo de los partidos para retomar el camino mientras vemos cada día renuncias y divisiones que crean frustración. Tenemos presidentes simbólicos, leyes simbólicas... No somos un país simbólico. Somos un país de verdad. Estamos hartos de la división y de la táctica. Exigimos ya una estrategia", ha advertido.

De hecho, se ha dirigido directamente a los líderes de los dos partidos políticos a los que pedido una reflexión: "Vicepresidente legítimo Oriol Junqueras, presidente legítimo Carles Puigdemont: Por favor, leed cada uno el libro del otro. Reflexionad, hablad y haced una propuesta conjunta".

CONSUMO ESTRATÉGICO

Paluzie les ha advertido de que "se les acaba la paciencia", ha llamado a la ciudadanía al consumo estratégico y a votar a los líderes de las cámaras, de los colegios o a colegiarse en clave independentista, y ha anunciado una nueva campaña de la ANC para que los catalanes paguen sus impuestos a la Generalitat y no al Estado.

Ha asegurado que su teléfono móvil está intervenido y que a la ANC se le está espiando, y ha preguntado: "¿Seguiremos esperando hasta que cierren la ANC? ¿Hasta que todos los que participaron el 1-O pasen por los juzgados españoles? ¿Hasta que el presidente Torra se sume a la lista de presidentes represaliados?".

"Partidos independentistas: 'Sit and Talk'. Sentaos y hablad. Nosotros tenemos una propuesta. Trabajad para sumar más del 50% estas próximas elecciones y después respetad el mandato del 1-O y declarad la independencia", ha reclamado.

ÒMNIUM

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha lanzado un mensaje a los partidos que defienden el proyecto independentista a los que ha exigido "no dejarse llevar por intereses de partido y centrarse en los intereses de país", sin renunciar a ninguna vía democrática y pacífica.

Ha pedido fijar "ya el horizonte que ha de permitir culminar el proceso de liberación nacional", algo que no es fácil --ha dicho--, y que si no lideran los políticos liderará la ciudadanía con movilizaciones.

Además, ha llamado a romper con un Estado que gasta centenares de millones de euros en el Ejército --ha dicho-- "que tapa las vergüenzas de una monarquía corrupta", y que rechaza extraditar al exministro Rodolfo Martín Villa y jueces que pueden dictar la vida política, según él.

"La guerra sucia del Estado con nuestros impuestos ha estado ahí siempre", con casos de espionaje y condenas a los líderes independentistas que impiden que haya normalidad política, ha sostenido.