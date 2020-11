Entidades piden alojamiento estable para los 'sin techo' ante el toque de queda

Barcelona y ONG's habilitan un circuito para evitar multas a quien duerma en la calle

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entidades de atención a los 'sin techo' en Barcelona han advertido de que el toque de queda nocturno agrava la situación y han pedido soluciones habitacionales estables como prevención ante el coronavirus, aunque también valoran los esfuerzos de la administración por activar dispositivos temporales y evitar multas a quien duerma en la calle.

La responsable de Sinhogarismo y Vivienda de Càritas Diocesana de Barcelona, Fina Contreras, ha declarado a Europa Press que "la Covid-19 demuestra que la mejor protección es tener vivienda" y que los albergues abiertos durante la pandemia en la capital catalana han resultado útiles pero no son una solución a largo plazo.

"Opciones como la de Fira no son la solución, porque lo que estamos pidiendo es vivienda propia, aunque hay que valorar que el Ayuntamiento ha sido de los pocos que han abierto dispositivos" para estas personas durante el coronavirus, ha dicho.

En la misma línea, el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha declarado que soluciones como la de la Fira en Montjuïc "no son una opción para gente que está siempre en la calle, porque no quieren ir y la convivencia es difícil", y ha añadido que, pese a que no es fácil, lo ideal sería espacios pequeños donde la gente se pueda confinar cumpliendo las medidas de seguridad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que la ciudad cuenta con 2.700 plazas para alojar a personas que están en la calle --500 de ellas creadas durante la pandemia-- y que durante la pandemia ha atendido a 1.300 personas en sus alojamientos de emergencia; pero, según datos de Arrels, a fecha del 14 de mayo de 2020, al menos 1.239 personas seguían viviendo al raso.

SIN MULTAS PERO VULNERABLES

El rector de la Parroquia de Santa Anna, Peio Sánchez, que atiende en su 'Hospital de Campaña' en el centro de Barcelona a unas 150 personas que viven en la calle, ha explicado que los problemas que sufren estas personas "están más ligadas a toda la normativa del coronavirus en su conjunto que al toque de queda".

Así, como corroboran desde Arrels y Càritas, el sacerdote ha aclarado que no le constan casos de usuarios que hayan sido multados últimamente por estar de noche en la calle; pero sí gente que, con los bares cerrados y menos movilidad en la calle, encuentran dificultades para acceder a comida caliente, espacios para lavarse, consignas para dejar sus pertenencias o gente a la que pedir limosna.

Las entidades han asegurado que desde marzo existe un pacto con el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra para no multar a los indigentes que no tienen donde confinarse, y han añadido que se ha creado un circuito para "reconducir y cancelar las multas" en caso que llegue alguna, según Contreras.

Busquets ha explicado que la Fundació Arrels está repartiendo certificados para que los 'sin techo' puedan demostrar su situación si les para la policía entre las 22.00 y las 6.00; y ha avanzado que la entidad realizará una encuesta entre los 'sin techo' el 26 de noviembre para tener un conocimiento más profundo y actualizado de su situación.

Para Busquets, la situación de las personas sin hogar durante el estado de alarma es especialmente preocupante por la llegada del frío y la falta de lugares para encontrar comida caliente, pero advierte que el actual toque de queda supone otros peligros: "Las calles están más vacías y hay sensación de inseguridad. Durante la primera ola del coronavirus hubo tres asesinatos".

MEDIDAS

Contreras está convencida de la necesidad de ofrecer apartamentos a las personas que viven en la calle, o de aprovechar los hoteles cerrados por la pandemia para acogerlas, y ha explicado que la entidad ha invertido este año más de un millón de euros en viviendas para colectivos vulnerables, "el doble que el año pasado".

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que este año prevé asumir un gasto extraordinario de al menos 9 millones de euros para garantizar la atención de las personas sin hogar en el marco de la crisis sanitaria; una cifra que representa un incremento del 25% respecto a los 35 millones de euros que ya tenía presupuestados el consistorio para este año.

La Generalitat anunció este miércoles que ha reforzado la financiación a los entes locales para hacer frente a la situación de las personas sin hogar con 9 millones de euros --3,5 millones de los cuales para Barcelona y su área metropolitana--, que se suman a los 2,8 millones que el Govern ha destinado a este ámbito desde el inicio de la pandemia.