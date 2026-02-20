Entidades piden un "cambio de rumbo" en las políticas para situar a la infancia en el centro

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño a su primer día de clase presencial tras la Navidad, a 10 de enero de 2022, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Fedaia) ha pedido un "cambio de rumbo" en las políticas públicas que sitúe a las infancias en el centro y que garantice la justicia social, con un aumento progresivo de los recursos presupuestarios destinados para acercarlos a la media europea que se sitúa en el 2,5% del PIB, informa en un comunicado.

Lo ha pedido coincidiendo con el Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra este viernes, y a tenor de estudios presentados en las últimas semanas que "sitúan a las infancias y las adolescencias como los grupos de población que más sufren las desigualdades", como han sido la Encuesta de Calidad de Vida y el Informe Social de la Generalitat.

Ha afirmado que ambos señalan que hay un crecimiento económico sostenido que "no acaba revirtiendo en toda la población", y ha reclamado una prestación universal para la crianza, garantizar los servicios que acompañan a infancias, adolescencias y familias para romper el círculo de pobreza, una mejora en el acompañamiento a la salud mental y políticas que regulen el mercado de la vivienda para garantizar el acceso y estabilidad a las familias.