Entidades piden retirar el piloto de Mossos en escuelas y creen que no mejora la convivencia

Momento de la rueda de prensa este miércoles con los diferentes representantes de las entidades, en La Fede, en Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entidades catalanas han pedido al Govern retirar la prueba piloto de introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra algunos centros educativos y consideran que esta medida no mejora la convivencia, como asegura la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

En rueda de prensa este miércoles, la miembro de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació y de Ca la dona, Vicky Moreno, ha exigido al Govern la retirada "inmediata del programa, porque es abrir las puertas (de los centros educativos) de forma permanente a los policías de los Mossos".

"Si el argumento del departamento es que imponer policías en los centros educativos es en nombre de la seguridad, decimos que la seguridad en absoluto la dan los agentes armados, sino que viene de la resolución dialogada de los conflictos", y cree que la introducción de los Mossos en el espacio educativo es un control para determinados colectivos, sobre todo los racializados, dice.

El miembro de Desmilitaritzem l'Educació, de Edualter y de La Fede Mariano Flores ha señalado que diferentes estudios alertan de que la presencia policial en el espacio educativo no implica seguridad y convivencia escolar sino el "incremento de la disciplina excluyente", es decir, expulsiones y también el riesgo de discriminaciones, estigmatización y el contacto prematuro con el sistema judicial.

También ve contradictorio que el Govern saque adelante esta propuesta cuando "debería fortalecer las propuestas del Consell Català del Foment de la Pau", y asegura que las entidades sociales analizarán este plan piloto y que ofrecen apoyo a las comunidades educativas de los centros donde se hará la prueba.

DECISIÓN "UNILATERAL"

Mar Hurtado, de la Associació de Mestres Rosa Sensat, cree que un centro educativo es un espacio democrático, que la violencia se tiene que gestionar con respuestas pedagógicas y que "la entrada de fuerzas al cuerpo puede tener efecto contrario".

"Estigmatiza a los centros seleccionados. La presencia policial puede reducir temporalmente un incidente, pero no resuelve el conflicto de raíz y no mejora la convivencia. Rechazamos esta decisión unilateral sin contar con la voz de los docentes", añade.

El miembro de la plataforma Pública, l'Escola de Tothom, Jordi de Carreres, opina que este plan es la "gota que colma el vaso" y que les ha dejado muy sorprendidos, porque la comunidad educativa pide recursos socioeducativos y no agentes de seguridad que, a su parecer, no servirán para ir a la raíz del problema en los centros.

Además cree que se estigmatiza o señala a la red pública de escuela, ya que plan se desarrolla "solo" en este tipo de escuelas y que esto, según él, representa un trato diferencial, y ha lamentado que se normalice que la figura esté también en Primaria.

"CONTENCIÓN AL AUGE DE LA EXTREMA DERECHA"

El profesor Marc Plana, del Institut Margarida Xirgu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) --uno de los dos que hicieron protestas este lunes, junto al Eugeni d'Ors, contra la presencia de policías--, opina que la conflictividad del alumnado "no se arregla con medidas policiales sino sociales".

Insiste en que es una medida que no se ha consensuado con la comunidad educativa, que tiene voluntad de reforzar la respuesta punitiva y remarca que el modelo de escuela pública catalana "puede ser una contención al auge de la extrema derecha y al señalamiento racista del alumnado".

A la pregunta de si llevarán a cabo acciones o movilizaciones en rechazo a este piloto, han señalado que no prevén "de momento" una acción específica por este tema pero sí dar apoyo y participar en las movilizaciones anunciadas por los sindicatos educativos.