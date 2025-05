Entidades reclaman a la Paeria de Lleida el concurso de dirección del Centro de Arte La Panera

LLEIDA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Entidades artísticas han reclamado a la Paeria de Lleida que convoque el concurso de dirección del Centro de Arte Contemporáneo La Panera, que actualmente se encuentra derivada provisionalmente a una persona del equipo interno.

En un comunicado este miércoles, han alertado de que desde la creación de La Panera en 2003 les consta que "varias" direcciones del centro no han tenido un contrato laboral, sino uno mercantil por prestación de servicios encargada a trabajadores autónomos.

El comunicado lo firman la Associació Catalana de Crítica d'Art (ACCA), la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya (PAAC), la Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya (AMC), la Associació de Crítics i Comissaris de les Illes Balears (ACCAIB), la Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA), el Ateneu Popular de Ponent, la Plataforma Virtual espaiperformatiu, la Associació Cultural d'Artistes Promethea, Colors de Ponent, Bronca y Mujeres Artes Visuales.

Han dicho que desde que se comunicó a la dirección anterior que no se aplicaría la renovación, el 28 de agosto de 2024, la Paeria no hizo "lo que tocaba desde un punto de vista profesional" al no tener preparado y convocado el concurso de dirección.

Ante esta situación y después de, han asegurado, una reunión sin resultados y con la dirección derivada provisionalmente, las entidades han exigido una "solución inmediata" con un anuncio de convocatoria pública de concurso de dirección, que incluye un contrato laboral de 4 años para trabajar a medio y largo plazo.