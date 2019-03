Entidades reprochan a Govern y Ayuntamiento que el Ejército esté en el Saló de l'Ensenyament

Publicado 14/03/2019 16:50:29 CET

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña Desmilitaritzem l'Educació, que engloba a un centenar de entidades, ha reprochado este jueves la "inacción" de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona por la presencia del Ejército en el Saló de l'Ensenyament, que se celebrará del 20 al 24 de marzo en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, Jordi Muñoz, ha lamentado que la presencia "un año más" de las Fuerzas Armadas en el salón contraviene una moción del Parlament y una declaración del pleno del Ayuntamiento, ambas en 2016.

Ha asegurado que Ejército y educación son "dos conceptos antónimos y contrapuestos", y ha subrayado que las Fuerzas Armadas no hacen formación sino reclutamiento, pidiendo su no presencia en los diferentes salones de educación y formación que se realizan en Catalunya.

La campaña ha asegurado que ha encargado un estudio por si la decisión de que el Ejército vuelva a estar presente en el Saló de l'Ensenyament contraviene la Ley de fomento de la paz de 2003, ya que considera que va en la línea contraria en el apartado de educación: "Habrá un estand con las manos manchadas", ha dicho.

Muñoz ha asegurado que enviarán a los partidos políticos que se presenten a las elecciones municipales de mayo un escrito para que incluyan en sus programas electorales compromisos en la línea de la moción aprobada en el Parlament.

El texto pide implementar en los municipios espacios educativos, de formación y de ocio que fomenten la paz; no permitir la presencia del Ejército y cuerpos policiales en las aulas; no permitir actividades orientadas a fomentar el militarismo; prohibir maniobras militares, y no conceder ayudas a la industria militar.