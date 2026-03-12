El entorno de las Tres Xemeneies de Sant Adrià (Barcelona) contará con estación de tranvía

Reunión de la comisión mixta de seguimiento del Catalunya Media City y el entorno de las Tres Xemeneies - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Trambesòs se prolongará desde la estación de Sant Adrià hasta el Port de Badalona con dos nuevas estaciones, una de ellas ante las Tres Xemeneies, que albergará el hub audiovisual Catalunya Media City, y la otra en el puerto badalonés, ha explicado el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.

La comisión mixta de seguimiento del Catalunya Media City y las Tres Xemeneies se ha reunido este jueves en el Palau de la Generalitat, encabezada por Dalmau junto a la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y con representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs y Terrassa.

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ya tiene aprobado el estudio informativo del proyecto, de una longitud de 1,4 kilómetros, y en el primer trimestre de 2029 se iniciará la redacción del proyecto ejecutivo, con una previsión de que las obras se inicien a principios de 2031 y las dos estaciones se pongan en marcha en el tercer trimestre de 2033.

Dalmau ha asegurado que es necesario que el ámbito de las Tres Xemeneies sea una zona conectada, y ha remarcado que ahora se da un "espacio de oportunidad" para ello.

MÁS DE 1.700 PISOS

El Plan Director Urbanístico (PDU), que ordena todo el ámbito de las Tres Xemeneies y el Catalunya Media City, a caballo entre los municipios de Sant Adrià y Badalona, incluye el hub audiovisual, un gran parque urbano de 18 hectáreas, más de 1.700 pisos --un 40% de protección oficial-- y unos 100.000 metros cuadrados de techo de actividad económica.

Por una parte, el proyecto de urbanización de la vialidad principal, los servicios y los pasos inferiores se encuentra en una fase avanzada de redacción y se actuará sobre más de 93.000 metros cuadrados, reorganizará el corredor central del sector y facilitará la permeabilidad entre Badalona y Sant Adrià.

La calle Dolores Ibárruri se prolongará hasta el paseo Mare Nostrum, mientras que en el lado mar de la avenida Eduard Maristany se reurbanizará para hacer posible el paso del tranvía y extender la red ciclista metropolitana: la propuesta se completará con nueve pasos para peatones y ciclistas.

Paralelamente, también está en marcha la redacción del proyecto ejecutivo del nuevo parque litoral, con la propuesta 'Verd i Blau', que creará una gran zona verde de unos 90.000 metros cuadrados de transición entre la ciudad, el mar y la desembocadura del Besòs.

La vegetación estará basada en el pinar mediterráneo y el parque cubrirá el futuro colector de Llevant, que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) trasladarán de su situación actual dentro del dominio público marítimoterrestre.

La previsión es iniciar la aprobación de los dos proyectos de urbanización durante el segundo semestre de 2026: las obras de vialidad comenzarían a finales de 2027 y se prolongarían hasta 2031, y las del parque se iniciarían una vez estuviera avanzada la ejecución del nuevo colector de Llevant, hacia 2029, y se acabarían en 2032.

Ha afirmado que con esta urbanización se quiere "recoser la ciudad", que ahora es un entorno industrial en degradación, y que Sant Adrià baje hasta el mar de una forma integrada y reconfigurar el parque fluvial.

ESPACIO INMERSIVO

Respecto al futuro hub audiovisual Catalunya Media City en las Tres Xemeneies, la Nau de Turbines --que se quiere tener en pleno funcionamiento en 2028-- sumará un espacio inmersivo y de memoria, que permitirá acercar al visitante la historia industrial del recinto, el papel de la energía en el desarrollo de Catalunya y las luchas obreras.

El futuro espacio formará parte del proyecto 'Els Ulls de la Història' que desarrolla la Conselleria de Cultura de la Generalitat e incluirá una sala de realidad virtual de unos 80 metros cuadrados y puntos de interpretación en el recorrido: se prevé que la instalación se pueda visitar a principios de 2027, ocupando un espacio temporal antes de las obras de rehabilitación, y que a su finalización se instale en el recinto de forma definitiva.

Asimismo, habrá una oferta de formación profesional y otras enseñanzas dependientes, estudios universitarios y formación no reglada en audiovisuales, con la que se prevé dar servicio a una media de entre 2.000 y 2.500 alumnos anuales, con el objetivo de que se ponga en marcha a finales de 2028.

Más allá de la Nau de Turbines, la segunda pata del Catalunya Media City es la ampliación de los platós del Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa (Barcelona), de la que ya está redactando el proyecto básico y el ejecutivo para construir dos nuevos platós, de 2.200 metros cuadrados --que Dalmau ha enfatizado que será "el más grande del Estado"-- y de 1.000 metros cuadrados.

Dalmau ha celebrado la cooperación entre las diferentes instituciones participantes y ha asegurado que todas ellas quieren consolidar a Catalunya como el "principal hub audiovisual del sur de Europa, fábrica de talento y que éste se pueda desarrollar en Catalunya".