Entran en vigor los nuevos Tribunales de Instancia en Badalona y L'Hospitalet (Barcelona)

El despliegue de la Ley de Eficiencia culminará el 31 de diciembre con la fase 3

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos Tribunales de Instancia han entrado en funcionamiento este miércoles en los partidos judiciales de Badalona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el marco de la segunda fase del despliegue de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, informa la Conselleria de Justicia en un comunicado.

Este hecho supone una transformación de los juzgados de instancia e instrucción y su integración en una única estructura colegiada presidida por un magistrado presidente.

Los juzgados especializados (familia, mercantil, contencioso, administrativo, social y penal) también se articulan dentro de la nueva organización, compartiendo servicios comunes y recursos de la Oficina Judicial, de forma que el nuevo sistema permite una gestión "más eficiente y coordinada" y mejora la carga de trabajo.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha manifestado que la entrada en vigor de la segunda fase de la Ley de Eficiencia es una muy buena noticia: "Hemos hecho todo el trabajo previo que había que hacer: la adecuación de los espacios, la formación correspondiente al persona y el diálogo con todos los operadores jurídicos afectados".

L'HOSPITALET

En L'Hospitalet de Llobregat el nuevo Tribunal de Instancia integra 9 juzgados de primera instancia, 5 de instrucción y 1 de violencia sobre la mujer, organizados en secciones civiles, de instrucción y de familia.

La plantilla queda configurada por 15 magistrados, 15 letrados de la Administración de Justicia, 85 tramitadores procesales, 47 gestores procesales y 29 auxiliares judiciales, y el cambio ha ido acompañado de una redistribución de los espacios del edificio judicial y se ha habilitado una oficina de Atención a la Ciudadanía.

BADALONA

En Badalona el nuevo Tribunal de Instancia agrupa 9 juzgados de primera instancia, 5 de instrucción y 1 de violencia sobre la mujer, que se estructuran en secciones civil, de instrucción y de violencia sobre la mujer.

La plantilla está formada por 15 magistrados, 15 letrados de Administración de Justicia, 83 tramitadores procesales, 47 gestores procesales y 31 auxiliares judiciales y también se ha realizado una distribución de los espacios, que han permitido generar zonas más amplias y abiertas para favorecer el trabajo colaborativo.

Espadaler ha dicho que "ningún trabajador de la administración de justicia verá alteradas sus condiciones laborales" tras los acuerdos alcanzados con el 80% de la representación sindical, y ha añadido que la reforma ha sido posible gracias al compromiso de todos los operadores jurídicos y de la colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y los representantes sindicales.

TERCERA FASE

El despliegue de la Ley de Eficiencia Judicial culminará con la entrada en vigor de la tercera fase el 31 de diciembre, que supondrá la implantación del modelo en el resto de partidos judiciales de Catalunya.

La tercera fase representa el mayor reto, ya que implica la entrada en funcionamiento del modelo de los tribunales de instancia en los grandes partidos judiciales de Catalunya, donde se concentran la mayor parte de unidades judiciales.

No obstante, Espadaler está convencido de que se podrá "llegar al último día del año habiendo llevado a cabo una transformación histórica del sistema judicial".