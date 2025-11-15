Entregan en Igualada (Barcelona) las llaves de 18 vecinos de viviendas de alquiler con protección

Entrega de llaves de una promoción de viviendas de alquiler con protección oficial en Igualada - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Generalitat, Víctor Puga, y el alcalde de Igualada (Barcelona), Marc Castells, han entregado este sábado las llaves de 18 nuevos vecinos de una promoción de 24 viviendas de alquiler con protección oficial en el barrio de Les Comes.

La próxima semana está previsto entregar 3 llaves más, informa la Conselleria de Territorio en un comunicado.

Las viviendas de la promoción, impulsada por el Institut Català del Sòl (Incasòl), se han adjudicado entre los inscritos en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial (RSHPO) que cumplían los requisitos de la convocatoria de adjudicación.

Hay 2 viviendas reservadas para personas con informe favorable de Mesa de Emergencias, 2 para mayores de 65 años, 10 para jóvenes con 35 años o menos y 8 para el resto de franjas de edad.

Todas tienen dos habitaciones en una superficie que va de los 53,49 a los 63,02, y pueden vivir cuatro personas como máximo.

INVERSIÓN DE 3,92 MILLONES

El proyecto lo han redactado la UTE Arquitectes SLP y 4RQ T&C Arquitectes Asociados SLP, ganadores del concurso para la redacción del proyecto y la dirección de las obras, mientras que la construcción ha ido a cargo de la UTE Arnó Infraestructuras SLU Benito Arnó e hijos SAU, con una inversión de 3,92 millones de euros.

La construcción se ha financiado con los recursos generados por las fianzas de alquiler depositadas en el Incasòl y la subvención de 602.415 euros provecentes del Programa Next Generation, para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.