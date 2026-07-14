Entregan las llaves de la primera promoción de pisos sociales en Malgrat de Mar (Barcelona)

Primer edificio de habitaje público de Malgrat de Mar (Barcelona)
Primer edificio de habitaje público de Malgrat de Mar (Barcelona) - AYUNTAMIENTO DE MALGRAT DE MAR
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 14 julio 2026 11:16
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BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), la Generalitat y la Diputación de Barcelona entregaron este lunes las llaves del primera promoción de vivienda pública de alquiler de municipio, que consta de 46 pisos y 26 plazas de aparcamiento.

Estos alojamientos, calificados con protección oficial en régimen de arrendamiento o cesión durante 7 años, no pueden ser objeto de descalificación, ha informado este martes la Diputación en un comunicado.

El edificio cuenta con 6 plantas contando los bajos, con pisos de entre 37 y 66 metros cuadrados útiles y desde 1 a 3 habitaciones; otra planta subterránea con 26 plazas de aparcamiento; una azotea con zona para tender la ropa, y 2 ascensores adaptados.

La diputada de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana de la Diputación, Gemma Badia, ha explicado que esta promoción de alquiler social forma parte de "la estrategia de país de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía".

El acto de entrega de llaves también ha contado con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y con la alcaldesa de Malgrat de Mar, Sònia Viñolas.

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