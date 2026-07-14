Entregan las llaves de la primera promoción de pisos sociales en Malgrat de Mar (Barcelona)

Primer edificio de habitaje público de Malgrat de Mar (Barcelona) - AYUNTAMIENTO DE MALGRAT DE MAR

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), la Generalitat y la Diputación de Barcelona entregaron este lunes las llaves del primera promoción de vivienda pública de alquiler de municipio, que consta de 46 pisos y 26 plazas de aparcamiento.

Estos alojamientos, calificados con protección oficial en régimen de arrendamiento o cesión durante 7 años, no pueden ser objeto de descalificación, ha informado este martes la Diputación en un comunicado.

El edificio cuenta con 6 plantas contando los bajos, con pisos de entre 37 y 66 metros cuadrados útiles y desde 1 a 3 habitaciones; otra planta subterránea con 26 plazas de aparcamiento; una azotea con zona para tender la ropa, y 2 ascensores adaptados.

La diputada de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana de la Diputación, Gemma Badia, ha explicado que esta promoción de alquiler social forma parte de "la estrategia de país de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía".

El acto de entrega de llaves también ha contado con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y con la alcaldesa de Malgrat de Mar, Sònia Viñolas.