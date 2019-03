ERC adapta un antiguo lema del PSC para su precampaña: "Si tu no vas, ellos vuelven"

Actualizado 25/03/2019 14:23:11 CET

Se reivindica como la única garantía para frenar un pacto PSOE-Cs que sería "dramático"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

ERC ha presentado este lunes uno de sus lemas de precampaña de las elecciones generales, que reformula uno antiguo del PSC: 'Si tu no hi vas, ells hi tornen' --'Si tú no vas, ellos vuelven a hacerlo'--, con el fondo en rojo y las imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Cs, Albert Rivera.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha reivindicado que su partido es la garantía para frenar un pacto entre el PSOE y Cs que sería "dramático" para los intereses de los catalanes.

El lema y la estética elegidos por ERC es una adaptación de un lema que utilizó el PSC en las elecciones generales de 2008: 'Si tu no hi vas, ells tornen' --'Si tu no vas, ellos vuelven'-- aunque en aquel caso los socialistas pusieron las imágenes de Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana.

Si en 2008 el PSC buscaba movilizar voto para frenar el ascenso del PP --acabó ganando el PSOE las elecciones--, en 2019 ERC busca atraer el voto de la izquierda para evitar ya no tanto que el PSOE gane los comicios, sino que Cs sea el partido clave para la gobernabilidad de España.

PELIGRO DE "OTRO 155"

Sabrià ha dicho que con su lema quieren defender que "votar el PSOE hoy es lo mismo que votar Cs, es volver al abrazo de Sánchez con Rivera y al 'selfie' de Iceta con Albiol", y ha llamado a bloquear este pacto apostando por ERC en las urnas.

Los republicanos advierten de que un pacto PSOE-Cs sería volver al escenario que Catalunya vivió entre octubre de 2017 y junio de 2018, cuando se intervino su autonomía: "Laminación de las instituciones y otro 155", ha resumido Sabrià.

"Hay que conseguir el máximo número de escaños republicanos independentistas. Escaños para bloquear la represión, para bloquear otro 155 y para bloquear los pactos de PSOE y Cs", concluye ERC, que no cree que Cs cumpla con su palabra de que en ningún caso pactará con el PSOE tras los comicios.

ACCIONES EN POSITIVO

ERC insiste en que no irá al Congreso a bloquearlo todo, sino que sus votos también servirán para acciones en positivo: "No bloquearemos política dignas. No bloquearemos las políticas de vivienda. No bloquearemos al Open Arms. No bloqueáramos comisiones sobre la corrupción. No bloquearemos la autodeterminación".

El partido de Oriol Junqueras busca ser clave para la gobernabilidad en España, pero quiere mantenerse al margen del debate de si con sus votos estaría dispuesto a investir a Pedro Sánchez: "Queremos que no haya alternativa posible que no pase por la fuerza del independentismo", insisten.

SEGUNDO LEMA

También para su precampaña, ERC ha elegido un segundo lema: 'Si nosaltres hi anem, hi tornarem' --'Si nosotros vamos, lo volveremos a hacer'--, en este caso con un fondo amarillo y la imagen del líder del partido, Oriol Junqueras.

A diferencia de primer lema, en este segundo reivindican la labor hecha a favor de la independencia de Catalunya y buscan convencer al electorado de que no se desviarán de su apuesta por un Estado catalán y lo volverán a intentar: "No hay más alternativa que construir la república".

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, también se ha comprometido a tener "una unidad estratégica" con todas las fuerzas independentistas ya no solo en el Congreso y el Senado, sino también a la hora de organizar movilizaciones y de proyector la situación de Catalunya internacionalmente.