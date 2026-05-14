ERC cifra en 5.200 millones el coste de la orbital ferroviaria y propone que esté listo en 2040

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en una sesión informativa este jueves ante cargos electos municipales - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de ERC para el proyecto de la orbital ferroviaria sitúa el coste total en 5.200 millones de euros y estaría terminada en 2040, y los republicanos plantean que la financiación del proyecto la asuma el Estado y prevén que parte de la financiación provenga del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Así lo ha presentado el presidente del partido, Oriol Junqueras, y la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en una sesión informativa este jueves ante cargos electos municipales, para presentarles la propuesta de los republicanos.

Fuentes republicanas han explicado que la orbital ferroviaria acerca el acuerdo entre ERC y el Govern para los Presupuestos de Generalitat de 2026, que ambas partes se han comprometido negociar para lograr tener cuentas antes de que finalice este periodo de sesiones del Parlament, en julio.

El futuro acuerdo sobre la orbital ferroviaria deberá pasar por una Comisión Bilateral de Gobierno-Generalitat, que aún no está convocada, y por esta reunión también deberá pasar la creación de una sociedad mixta de inversiones del Estado en Catalunya --después de que PP, Vox y Junts tumbasen la creación de un Consorci d'Inversions en el Congreso-- y un "traspaso de competencias" que están negociando con los socialistas y del que aún no han concretado detalles.

CONEXIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA

La propuesta de los republicanos es completar un trazado orbital que conecte Mataró con Vilanova, pasando por Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell y Vilafranca (Barcelona), y sin pasar por Barcelona capital, a través de unas obras en 4 fases que aprovecharían tramos que ya están construidos y que también incluiría la creación de intercambiadores y ampliación de existentes.

En concreto, la línea orbital tendría una longitud total de 120 kilómetros, 68 de los cuales serían de nueva construcción, y contaría con 30 estaciones, de las cuales se tendrían que crear 18 nuevas.

ERC contempla un coste total de 5.200 millones de euros, de los cuales 4.800 corresponderían a obras en la infraestructura --la construcción de 68 kilómetros nuevos de vía y mejoras de las actuales--, 400 millones destinados a material rodante y 15 millones para estudios y proyectos iniciales.

El proyecto comenzaría en 2027 con los primeros estudios y finalizaría en 2040, y supone un cambio en el planteamiento de la movilidad, pasando de una organización para el área metropolitana de Barcelona a una de región metropolitana, de manera que se cree una malla que no tenga un único paso por Barcelona.

ERC NO RENUNCIA AL IRPF

Fuentes republicanas han explicado que no han renunciado al traspaso del 100% del IRPF a la Generalitat, que era una condición inicialmente para apoyar unos Presupuestos de Salvador Illa, pero han recordado que para conseguirlo tienen que hacerlo vía unas enmiendas a la ley del nuevo modelo de financiación, que se debe tramitar en el Congreso.

Esta norma no se está tramitando en la Cámara baja porque "el PSOE va más lento" de lo que los republicanos querrían, ya que aún no ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentar el nuevo modelo, y porque tampoco está garantizado el voto favorable de Junts, que hace dos semanas ya tumbó la propuesta de ERC para crear un Consorci d'Inversions del Estado en Catalunya.

Por ello, estas mismas fuentes han asegurado que han decidido que el IRPF no condicione las cuentas de la Generalitat de 2026 porque no querían que Junts "vete de facto" los Presupuestos, en el caso de que tumbe la financiación en el Congreso.

Los republicanos tampoco quieren condicionar las cuentas a las huelgas educativas y la negociación entre los sindicatos y el Govern, a raíz del acuerdo de mejoras laborales del Ejecutivo catalán con CC.OO. y UGT, dejando fuera al resto de sindicatos que lo han rechazado.