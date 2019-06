ERC y el Comú de Lleida firman el pacto de investidura del republicano Miquel Pueyo en la alcaldía

Publicado 13/06/2019 16:56:53 CET

LLEIDA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

ERC y el Comú de Lleida han firmado este jueves en los Camps Elisis un acuerdo por el que los comuns apoyarán el sábado la investidura por mayoría absoluta del republicano Miquel Pueyo como alcalde de Lleida, y que contará también con el apoyo de JuntsxCat, con la que los republicanos están ultimando un acuerdo similar.

"Con JuntsxCat estamos hablando y creo que en breve podremos firmar un pacto de investidura y yo veo razones objetivas para creer que un pacto de gobierno es posible", ha afirmado Miquel Pueyo en rueda de prensa.

"De entrada quiero dar las gracias en la medida de que es un acuerdo de investidura que pasa por mi persona con la plena conciencia de que yo solo soy un chico de Lleida que ha ido haciéndose mayor y que en estos momentos tiene la oportunidad de participar en algo que me gustaría definir como un sueño", ha agregado.

"Los compañeros y compañeras del Comú de Lleida y los republicanos tuvimos el sueño de que era posible hacer el cambio en Lleida" ha remarcado el futuro alcalde.

La número dos de la lista de Pueyo, Jordina Freixenet ha apuntado que ERC y el Comú siguen hablando sobre la posibilidad de que el Comú entre en un "eventual gobierno", una posibilidad que también contempla el cabeza de lista de esta formación, Sergi Talamonte.

Preguntado sobre si en un hipotético gobierno de coalición las dos formaciones podrían votar de forma distinta, Talamonte ha señalado que lo lógico sería no tensionar y que no llegara como moción del Govern y que ante la posibilidad de que llegue por una entidad él no ve dificultad en que cada grupo pueda decidir su voto.

Por su parte, Freixenet ha agregado que uno de los temas sobre los que se está hablando ahora es un acuerdo sobre los consensos y los disensos que "son normales en cualquier momento" y ha recalcado que a diferencia de lo que pasa en otras ciudades en Lleida no se ha hablado en ningún momento de "sillas".

La número 2 del Comú, Elena Ferrer, ha recordado que la asamblea del Comú acordó por consenso el domingo de forma unánime dar un voto de confianza para que Pueyo fuera el alcalde en base a acuerdos programáticos .