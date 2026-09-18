ERC, Comuns y CUP piden comparecer a Espadaler por la traducción en el juicio por la mutilación a Español

Archivo - El conseller de Justicia Ramon Espadaler (c), interviene durante las sucesivas comparecencias de los consellers de la Generalitat ante las comisiones correspondientes del Parlament de Catalunya, a 27 de mayo de 2026, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de ERC, Comuns y CUP han registrado este viernes la petición de comparecencia ante el Parlament del conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, por las "incidencias" en el servicio de traducción al catalán durante el juicio a cuatro policías nacionales por la mutilación de un ojo a Roger Español el 1-O.

Concretamente, piden que comparezca ante la comisión de Justicia y Calidad Democrática de la Cámara para valorar las deficiencias detectadas y "exponer las medidas correctoras y las soluciones estructurales" previstas por el Departament para evitar que vuelva a suceder.

En el juicio, los abogados tuvieron que renunciar al catalán por la falta de solvencia de los traductores asignados, cosa que despertó la queja de Irídia, Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana, que ejercen como acusación particular y popular en esta causa.

ERC también ha registrado una batería de preguntas sobre los motivos por los que se produjeron los hechos y por qué motivo no se preparó el servicio de traducción "habiéndose comunicado con aproximadamente un año de antelación" que los abogados usarían el catalán.

Por su parte, el Govern ha hecho un requerimiento a la empresa encargada del servicio de traducción al catalán, y se ha dirigido a la empresa para que aclare los incumplimientos que se hayan producido, con el objetivo de garantizar que el servicio se ajuste a las condiciones contratadas.