ERC y Comuns piden comparecer a Parlon y Niubó por el plan de despliegue de Mossos en escuelas

Archivo - La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y la de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, en una imagen de archivo - GOVERN - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de ERC y Comuns en el Parlament han registrado peticiones de comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, y la de Educación, Esther Niubó, para que den explicaciones sobre el plan piloto de despliegue de Mossos d'Esquadra en algunas escuelas catalanas, y han pedido al Govern que rectifique.

En dos comunicados recogidos por Europa Press, se han referido así al plan piloto del Govern para introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

Los republicanos han criticado que el Ejecutivo catalán no haya presentado esta medida en el Parlament, y han sostenido que este plan "puede ser de entrada discriminatorio señalando centros", tras lo que han tachado el plan de poco afortunado y populista.

ERC ha defendido un modelo de convivencia en los centros educativos "basado en la dignificación y adecuación de los espacios, y la dotación del personal docente y de apoyo necesario en aquellos centros donde pueda haber necesidades de atención a la complejidad".

Por su parte, los Comuns han tachado la medida de injustificada y alejada de las necesidades reales de las escuelas e institutos catalanes, y han asegurado que la gestión de conflictos se debe abordar "desde una perspectiva pedagógica y comunitaria, con más recursos".

Han defendido un refuerzo de la figura de los mediadores especializados y coordinadores de convivencia y bienestar, y también han criticado que la medida "se haya impulsado de manera unilateral y sin informar a una comunidad educativa que, junto con los sindicatos y asociaciones de familias, han rechazado de manera contundente".