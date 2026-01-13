ERC defiende incrementar la tasa turística para "minimizar las consecuencias" del turismo

La diputada de ERC en el Parlament Laia Cañiguera y la portavoz de la formación, Ester Capella - EUROPA PRESS

Destacan que un 25% de lo recaudado se destinará a políticas de vivienda BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Parlament Laia Cañigueral ha defendido el acuerdo alcanzado entre PSC, ERC y Comuns para incrementar la tasa turística y ha dicho que irá destinada a "minimizar las consecuencias, que también las hay negativas" del turismo.

En rueda de prensa desde la Cámara este martes, acompañada por la portavoz de la formación en el Parlament, Ester Capella, ha dicho que la tasa turística será una "herramienta municipalista" porque, dice, son los ayuntamientos quienes asumen en el día a día la gestión del turismo.

Así, ha explicado que los municipios podrán escoger a qué destinan los recursos generados por el recargo municipal que, ha dicho, puede ser una herramienta "desestacionalizadora" porque los ayuntamientos podrán escoger en qué periodo de liquidación del año aplican este recargo.

También ha añadido que se ha tenido en cuenta la realidad "de la Catalunya entera" por lo que, ha asegurado, en Barcelona se aplicará la tasa de manera inmediata cuando sea aprobada y en el resto de Catalunya tendrá una aplicación gradual.

"RETORNO A LA CIUDADANÍA"

Ha asegurado que esta tasa supondrá un "retorno a la ciudadanía" de lo que genera la actividad turística y ha destacado que un 25% irá destinado a políticas de vivienda.

"Estamos en un momento en el que lo que necesitamos es que el dinero que recaudamos con la tasa turística sirva para paliar las consecuencias negativas que también tiene el turismo", ha explicado, y ha añadido que los turistas deben contribuir a mantener el territorio y el bienestar de la ciudadanía, textualmente.

NEGOCIACIÓN

Preguntada por la negociación de esta materia, tras el acuerdo entre Govern y Comuns hace algo menos de un año que no se convalidó en el Parlament por discrepancias con ERC, ha destacado que el trámite parlamentario ha sido "muy positivo" para incorporar las demandas de los ayuntamientos.

"Ojalá hubiera sido diferente, ojalá hubiera habido este diálogo y después la aprobación de la norma, pero el Govern fue quién provocó que hubiera un decreto aprobado antes de la negociación", ha lamentado.