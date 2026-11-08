ERC exige a Ordeig que defienda el aceite catalán ante la orden de inmovilización del Gobierno

Archivo - Una persona echa aceite de una aceitera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al conseller de Agricultura del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, una "defensa valiente y sin complejos" del sector del aceite de oliva catalán ante la orden del Ministerio de Agricultura de inmovilizar obligatoriamente el 12% de la producción de aceite de la campaña 2026-2027.

El partido considera intolerable que el Gobierno pretenda "aplicar una regulación uniforme que ignora completamente la realidad y la singularidad de las 5 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Catalunya", ha informado este domingo en un comunicado.

"No se puede tratar igual aquello que es radicalmente diferente", han afirmado, y han considerado que esta medida está diseñada desde Madrid pensando en los excedentes de producción de Andalucía.

Por ello, han pedido a Ordeig que "se plante ante el ministro Luis Planas y exija una excepción territorial inmediata para Catalunya o la activación de la cláusula de flexibilización antes de que se acabe el año".

OBLIGAR A VACIAR BODEGAS

Han considerado que obligar a las cooperativas a "vaciar las bodegas y bloquear un aceite que ya es escaso es castigar directamente la viabilidad y la liquidez del sector catalán".

El grupo republicano ha destacado la "hipocresía de mercado que sufre el sector", ya que a su juicio se pide un esfuerzo de contención a los productores locales mientras se permite la entrada de hasta 400.000 toneladas de aceite procedente de países de fuera de la Unión Europea (UE).

"Para ERC, el verdadero equilibrio del mercado se tiene que lograr mediante un control estricto y la reducción de estas importaciones que hacen competencia desleal al producto autóctono, y no asfixiando la producción catalana", han añadido.

"PELIGRO" PARA LOS CONSUMIDORES

La formación también ha advertido del "peligro" de esta medida sobre los consumidores catalanes, al abrir la puerta a lo que han calificado de especulación por parte de las grandes superficies.

"El Departamento no puede limitarse a hacer de simple gestor de las órdenes de Madrid", han considerado, además de pedir al Govern que use todas las vías legales e institucionales para tumbar la medida si el Gobierno no rectifica.