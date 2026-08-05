ERC expedienta a su candidato en Girona por sus declaraciones en que criticaba a compañeros

GIRONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

ERC, conjuntamente con la ejecutiva local de Girona, ha abierto un expediente al candidato a la alcaldía del partido en Girona, Marc Puigtió, por un audio publicado en redes en que supuestamente criticaba a compañeros del grupo diciendo que "mi intención era echarlos todos fuera".

En un comunicado este miércoles, ERC le ha expedientado "para analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes" y defienden que el procedimiento se seguirá con todas las garantías establecidas y respetando los derechos de las personas afectadas.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, Puigtió ha pedido "disculpas sinceras", ha defendido que el audio publicado corresponde a un fragmento editado de conversaciones privadas mantenidas hace meses fuera del contexto que, según afirma, se produjeron.

Ha expresado que "intentó rebajar un clima de tensión y unos ataques que estaban afectando el partido" pero que no calibró suficientemente bien ni el interlocutor a quien se dirigió ni las consecuencias de aquella aproximación.

Ha afirmado que su voluntad es "reparar la confianza y dar todas las explicaciones necesarias" y que quiere contribuir a un proyecto plenamente al servicio de Girona.