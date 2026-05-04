ERC fija movilidad, educación, salud, lengua y soberanía como "claves" para las cuentas catalanas

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que los "elementos claves" en los que se centrará la negociación presupuestaria tienen que ver con políticas territoriales, de movilidad, relacionadas con la mejora de servicios como la educación y la salud, con la defensa de la lengua y con incrementar la soberanía de la Generalitat.

En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que la negociación presupuestaria con el Govern "avanza bien, correctamente", y ha deseado que pueda llegar a buen puerto, aunque ha apostado por la discreción.

Albert ha señalado que el hecho de que haya un cierto secretismo sobre la marcha de las negociaciones "tiene más que ver con la voluntad de avanzar que con una estrategia negociadora", y ha insistido en que la negociación avanza bien, aunque en algunas líneas mejor que en otras.

"El PSC sabe que la clave está en lo que llevamos diciendo desde el primer día, desde la llegada de esta nueva dirección, está en la ambición nacional", ha subrayado el portavoz republicano.

Albert ha reclamado que el Govern tenga voluntad de liderar el país con esta ambición, y ha avisado que ERC "solo" podrá apoyar unas cuentas que así lo reflejen.

CONSORCI D'INVERSIONS

Respecto al Consorci d'Inversions, cuya tramitación decayó la semana pasada en el Congreso por el voto contrario de PP, Vox y Junts, Albert ha asegurado que para ERC es "una carpeta sobre la mesa absolutamente abierta", y en la que seguirán trabajando.

Ha añadido que el Consorci que proponía ERC "ya contemplaba una sociedad mercantil que fuese más operativa", y ha añadido que para su constitución no sería necesario pasar por una votación en el Congreso.

Preguntado por si ERC sí que vincula el Consorci con la negociación presupuestaria, después de que el PSC lo haya desvinculado, Albert ha respondido que es un elemento clave en las negociaciones con los socialistas, y ha recordado que ya hay un acuerdo al respecto, en alusión al acuerdo de investidura.

APUÑALAMIENTOS

En cuanto a los sucesos violentos que se han producido durante este fin de semana en el Fòrum y el Raval de Barcelona, en Esplugues de Llobregat y en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que han dejado 2 personas fallecidas y otras 2 heridas, Albert ha explicado que ya han reclamado información al respecto al Govern.

Ha señalado que son "elementos graves", pero ha añadido que prefieren esperar a tener toda la información que proporcione el Govern para reaccionar al respecto, al ser preguntado por si apoyarán la petición de comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que registrará el PP.

Ha insistido en que tampoco valorarán la actuación del Govern hasta no tener toda la información, ya que considera que puede generar "alarmas innecesarias", y ha reiterado que se trata de hechos graves que merecen atención y seguimiento.