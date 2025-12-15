ERC de L'Hospitalet (Barcelona) ve "excesivo" el despliegue policial por la visita del Rey

Protesta contra la visita del Rey a L'Hospitalet de Llobregqat (Barcelona). - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

Entidades independentistas critican la presencia del monarca

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Jaume Graells, ha criticado el "excesivo" despliegue de Mossos d'Esquadra este lunes por la visita del Rey por el acto del centenario de la concesión del título de ciudad por parte del Rey Alfonso XIII.

"Está pensado no por temas de seguridad, sino para limitar la libertad de expresión de aquellos conciudadanos que estamos en desacuerdo con la visita de Rey.

L'Hospitalet no es una ciudad monárquica", ha dicho en declaraciones a los periodistas en la concentración convocada ante el mercado de La Florida.

Además, ha cargado contra el alcalde del municipio, David Quirós, por celebrar un "centenario fascista" y por reprimir a la ciudadanía que está en contra de una forma desproporcionada, según él.

Sobre las 12 horas un grupo de activistas ha desplegado una pancarta en lo alto de un edificio cercano contra la monarquía, cuyos autores han sido identificados por la policía catalana, según Graells, algo que también ha criticado.

Por otro lado, ha lamentado que cerca de las 11 horas, antes del inicio de la concentración, los mossos han expulsado a la concejal Sílvia Casola de forma violenta: "Esto vulnera claramente la libertad de expresión de una representante municipal en nuestra ciudad".

"PROMOCIÓN DE LA DICTADURA"

Por otro lado, miembros de la plataforma 'Centenari: res a celebrar, molt a reflexionar i reivindicar', Josep Ferrer y Josep Calvís, han explicado que se constituyó hace un año para mostrar su disconformidad por la forma sobre cómo el consistorio ha planteado la conmemoración del centenario.

"L'Hospitalet no necesitaba este título, porque ciudad lo habría sido igualmente. Fue una promoción de la dictadura de aquel entonces", ha dicho Calvís.

Finalmente, el coordinador de la movilización de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Salvador Garreta, ha añadido que es una vergüenza que la Casa Real visite Catalunya, un intento para "españolizarnos", en sus palabras.